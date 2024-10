Rodrigo Decimo vira o jogo e garante o terceiro mandato do PSDB em Santa Maria

Ao longo da campanha do primeiro turno, os principais líderes do PT no Estado acreditaram que, de todas as eleições que disputavam nas grandes cidades, a mais garantira era a de Santa Maria. Até os adversários acreditavam que o deputado e ex-prefeito Valdeci Oliveira, um dos líderes políticos mais populares da cidade, ganharia no primeiro turno. Ele tinha, além da boa imagem na cidade, o trunfo de ter como vice José Haidar Farret, ex-prefeito bastante popular na cidade.