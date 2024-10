Pesquisa Quaest indica três cenários possíveis em Porto Alegre

Será com emoção a apuração dos votos em Porto Alegre. A última pesquisa Quaest de intenção de voto indica que nada está decidido e que o resultado está nas mãos de uma pequena parcela de indecisos (4%), de eleitores que admitem mudar o voto na última hora (20%) ou, ainda, daqueles hoje dispostos a votar nulo ou em branco (8%). Pelos números da pesquisa, o prefeito Sebastião Melo (MDB) pode ganhar a eleição no primeiro turno ou disputar o segundo com Maria do Rosário (PT) ou Juliana Brizola (PDT).