Melo deixa ponto de interrogação sobre projeto para 2026

Desde que o prefeito Sebastião Melo não quis se comprometer com o cumprimento integral do mandato, caso seja reeleito no dia 27 de outubro, paira no MDB e nos partidos adversários uma dúvida: será ele candidato a governador em 2026? No ar, Melo disse que é cedo para falar em 2026. No intervalo, lembrou que o vice-governador Gabriel Souza (MDB) e o deputado federal Luciano Zucco (PL) são candidatíssimos ao Piratini. Por que não dizer, então, que assume o compromisso de cumprir o mandato até o fim?