Adversário histórico do governador Eduardo Leite, o ex-deputado e ex-prefeito Fernando Marroni (PT) foi eleito com o voto e o apoio discreto dos dois principais líderes do PSDB na cidade. Além de Leite, a prefeita Paula Mascarenhas também abriu voto para Marroni e fez uma defesa consistente da sua opção. O terceiro tucano influente de Pelotas, o deputado Daniel Trzeciak, ficou ao lado de Marciano Perondi (PL), cindindo o PSDB.