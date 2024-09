Dois advogados e uma advogada compõem a lista tríplice para o cargo de desembargador militar do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJM-RS), em um processo que começou há mais de um ano, com a aposentadoria de Fernando Lemos, hoje presidente do Banrisul. Pela regra do Quinto Constitucional, a vaga é da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS).