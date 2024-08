O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) vai destinar R$ 26 milhões do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados para a compra de um helicóptero a ser usado em resgates pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). O conselho gestor do fundo aprovou a liberação do recurso na tarde desta segunda-feira (26).