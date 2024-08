Dez anos depois da morte de Eduardo Campos, filho se firma como sucessor

Entre as cenas mais tristes que a política já produziu no Brasil está a imagem dos filhos de Eduardo Campos abraçados à mãe, Renata, no velório do pai. O mais velho, João Henrique, era a imagem da desolação, mas se mantinha firme, enquanto a família recebia os pêsames. Há exatos 10 anos Eduardo era um promissor candidato do PSB à Presidência da República quando uma tragédia destroçou sua família. O avião locado em que o candidato viajava do Aeroporto Santos Dumont para o Guarujá se espatifou contra o solo perto da cidade de Santos.