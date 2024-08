Anac sepulta discurso político e decide que Fraport tem direito a R$ 425,9 milhões de ressarcimento

O reconhecimento da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), de que o governo deve repassar R$ 425,9 milhões à Fraport para recuperação do Aeroporto Salgado Filho, confirma o que os especialistas em concessões diziam desde o início: em uma catástrofe como a chuva que deixou o aeroporto debaixo d’água por 27 dias, cabe o reequilíbrio econômico do contrato. A chuva em excesso, somada às falhas no sistema de proteção contra as cheias, alagou pela primeira vez o sítio aeroportuário, destruiu parte da pista, que está sendo reparada, e danificou móveis e equipamentos.