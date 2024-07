Caso venha a ser candidato a prefeito pela federação PSDB-Cidadania, Nelson Marchezan não terá o apoio dos 12 candidatos do Cidadania a vereador. O grupo já avisou a direção municipal do PSDB que estará presente à convenção que, neste sábado, homologará a candidatura do prefeito Sebastião Melo (MDB) à reeleição. O único vereador do partido, Cassiá Carpes, deverá estar no palco com o prefeito.