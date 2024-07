Quem viu o Guaíba sair do leito, invadir o Cais Mauá, furar o bloqueio das comportas e avançar pela cidade imaginou que o projeto de revitalização do antigo porto tinha sido levado pela enchente de maio. O silêncio do consórcio Pulsa RS ajudou a reforçar essa percepção, mas o projeto não está morto.