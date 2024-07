Será lançada nesta sexta-feira (5) uma campanha de arrecadação de livros infanto-juvenis para as escolas municipais de Porto Alegre atingidas pela enchente de maio. Batizada de “Vamos virar está página”, a iniciativa foi idealizada pela plataforma de conteúdo Sler e será implementada com a parceria da Secretaria Municipal de Educação (Smed), da Câmara Rio-Grandense do Livro, do Grupo Zaffari e da agência Moove.