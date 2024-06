Projeto que acaba com outorga para uso de água na agricultura entra na pauta da Assembleia

Em tramitação na Assembleia Legislativa há mais de cinco anos, um projeto que flexibiliza a regra para o uso da água em propriedades do Rio Grande do Sul está na pauta desta terça-feira (25) da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A proposta acaba com a exigência de outorga para a utilização de água subterrânea usada em atividades agrícolas, silvícolas e pecuárias e para poços comunitários. Hoje, essa permissão é dispensada apenas para poços que atendam necessidades básicas.