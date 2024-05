Está fechada a equipe que trabalhará com o ministro Paulo Pimenta no Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução. São nove pessoas, incluindo o ministro, a maioria com longa trajetória no Partido dos Trabalhadores. O grupo vai trabalhar em um espaço que está desocupado na agência do Banco do Brasil no bairro Higienópolis, em Porto Alegre.