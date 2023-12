Se depender das direções de PDT e PSB no Rio Grande do Sul, a federação entre os partidos prevista para 2026 sairá do papel já nas eleições municipais de 2024. Nesta segunda-feira (4), deputados e dirigentes das duas legendas almoçaram juntos e reforçaram a intenção de atuar em conjunto nas disputas eleitorais, na Assembleia e na Câmara.