Antes de se esgotar o prazo legal para escolher os dois desembargadores que ocuparão no Tribunal de Justiça as vagas do chamado quinto constitucional — uma por indicação da OAB e outra do Ministério Público — o governador Eduardo Leite bateu o martelo nesta terça-feira (19). A advogada Fabiana Barth, procuradora do Estado, foi a escolhida para a vaga da OAB e o promotor David Medina da Silva para a do Ministério Público.