Cineasta palestino vencedor do Oscar é agredido por colonos judeus e detido por Israel

Os diretores de "Sem Chão", filme vencedor do Oscar de melhor documentário: Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham.

Um dos ganhadores do Oscar 2025 , o palestino Hamdan Ballal foi agredido por colonos israelenses e detido pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) na segunda-feira (24) na Cisjordânia .

O incidente ocorreu perto do assentamento de Susya, na região ocupada. O cineasta teve sua casa cercada por colonos judeus, segundo a organização Center for Jewish Nonviolence.

Hamdam dirigiu o documentário Sem chão (No other land, 2024) ao lado de Basel Adra, também palestino. O filme venceu o Oscar na categoria "Melhor Documentário".

Segundo a agência Associated Press, o prefeito de Susya disse que a agressão contra Hamdan começou após colonos judeus dos assentamentos da Cisjordânia tentarem roubar ovelhas de terrenos palestinos. O cineasta foi cercado e espancado com barras de ferro. Soldados israelenses chegaram, mas em vez de proteger as vítimas, detiveram o cineasta.