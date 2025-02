História de refugiado vítima de tráfico humano inspira filme no RS

Uma história de um refugiado senegalês vítima de tráfico humano e que vive hoje no Rio Grande do Sul inspira o filme "Malick", cujas gravações começam nos próximos dias .

Em busca de uma nova vida na Itália, o jovem Modou Awa Adieye, então com 22 anos, saiu do Senegal com a ajuda do tio, mas, ao desembarcar, descobriu que estava a mais de 7 mil quilômetros de sua terra natal. Ele foi enviado ao Equador sem saber e descobriu ter sido vítima de tráfico humano. Fugindo dos criminosos, ele passou por Peru e Bolívia, até chegar ao Rio Grande do Sul.