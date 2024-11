Órgão de gestão de desastres, sistema de alertas e prevenção: o que os holandeses recomendam ao RS para lidar com enchentes

Já está nas mãos das autoridades estaduais o relatório final produzido pelo governo da Holanda com recomendações sobre prevenção de enchentes no Rio Grande do Sul. O documento, entregue na sexta-feira (8), foi elaborado a partir de uma conferência de cocriação entre governos, pesquisadores e técnicos dos dois países, realizada em agosto, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre.