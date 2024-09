"Não se faz autoridade climática com cinco pessoas", diz ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira

Bióloga, doutora em Planejamento Ambiental, ministra do Meio Ambiente por seis anos, nos governos Lula e Dilma Rousseff, Izabella Teixeira participa do evento "Navegando para a COP29 e o Caminho para Belém", organizado pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), do qual é conselheira. De Nova York, ela conversou com a coluna.