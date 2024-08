Um modelo para o continente

As eleições municipais brasileiras não costumam chamar a atenção da comunidade internacional tanto quanto o pleito presidencial. No entanto, como o árbitro de futebol, cujo bom desempenho é medido pela atuação discreta durante a partida, o processo eleitoral que começa oficialmente dentro de duas semanas no segundo maior país em extensão territorial do continente carrega o potencial de, com sua sobriedade, servir de modelo ao entorno regional.