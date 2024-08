"A reconstrução tem de ser sob novos parâmetros", diz professor de Barcelona autor de "Economia do Absurdo"

Autor do livro "La economía del absurdo: Cuando comprar más barato contribuye a perder el trabajo", o espanhol Josep Burgaya, doutor em História Contemporânea e professor da Universidade de Vic, de Barcelona, é um dos participantes do 5º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas, que ocorre no Palácio do Ministério Público, na Praça da Matriz, em Porto Alegre. A realização é do Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades) e do MP-RS.