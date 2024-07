Marcha com equipamento pesado, treinamento de tiro e sobrevivência: como foi o curso das primeiras mulheres fuzileiros navais do Brasil

As 114 mulheres que integram o corpo de fuzileiro navais passaram por quatro meses de um rigoroso curso de formação no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Afinal, esse tipo de combatente integra a infantaria da Marinha, são considerados anfíbios, ou seja, atua no mar e em terra, e é capacitado para sobreviver e lutar de forma autossuficiente. Por isso, costumam ser treinados para carregar no próprio corpo peso elevado de equipamentos.