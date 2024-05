Meio ambiente é um assunto que une, por excelência, as dimensões global e local - e vice versa. Por isso, não deixa de ser irônico que o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa deste ano, lembrado nesta sexta-feira (3), tenha como tema o jornalismo diante da crise ambiental e que coincida com o momento em que o Rio Grande do Sul sofre a maior tragédia das águas de sua História.