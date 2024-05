Nesta sexta-feira (3), a tragédia da chuva no Rio Grande do Sul ganhou novas manchetes em veículos internacionais de notícias. "Ao menos 29 mortos e 60 desaparecidos por um temporal no sul do Brasil", dizia o título do El País, de Madri. O diário espanhol abriu o texto contando uma cena dramática: o corpo de uma adolescente de 17 anos resgatado do meio a escombros em Santa Maria.