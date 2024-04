Há poucos temas capazes de unir os rivais partidos Democrata e Republicano nos Estados Unidos. Um deles é a China, vista como rival americana por ambas as legendas. Prova disso foi dada no sábado (20), quando 360 deputados votaram a favor de um projeto de lei que pode proibir do TikTok no país. Apenas 58 parlamentares votaram contra a iniciativa.