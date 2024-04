Na sexta-feira (19), um homem foi preso ao tentar invadir a embaixada do Irã em Paris com o que parecia ser explosivos. No fim, descobriu-se que ele não estava armado nem transportava bombas. O episódio, no entanto, foi suficiente para reforçar as preocupações sobre a segurança durante os Jogos Olímpicos, que começam dentro de pouco mais de três meses na capital francesa.