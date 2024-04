Deputados ligados à direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro pretendem viajar a Washington, nos Estados Unidos, na primeira quinzena de maio para acompanhar uma audiência pública prevista na Câmara de Deputados americana com o dono do "X" (antigo Twitter), Elon Musk. O deputado federal do Novo pelo RS Marcel Van Hattem deve integrar a comitiva.