A Praça dos Três Poderes, em Brasília, abriga o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). Lá, deveria reinar o princípio dos Poderes independentes, porém harmônicos entre si. Pelo menos é o que diz o artigo 2º da Constituição. As recentes trocas de farpas entre alguns dos principais nomes da República reflete não apenas a desarmonia momentânea, frequente em qualquer democracia, mas, no caso brasileiro, resume o absoluto desrespeito às fronteiras de cada um.