A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) espera que até o final de abril retome as atribuições regulatórias das concessionárias de energia no Estado. A agência estadual realizou nesta semana reunião com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que é quem realiza os trabalhos no momento, para tratar sobre o assunto.