Com tantos problemas a desafiar a humanidade nesta terceira década do século 21, nenhuma democracia do mundo deveria perder tempo discutindo o papel das forças armadas em um Estado de Direito. Nem quando as instituições dos Estados Unidos sofreram seu maior teste de estresse, no ataque ao Capitólio, em 6 janeiro de 2021, debateu-se o papel da caserna naquele dia infame. Está muito claro, em democracias maduras, o papel do soldado deve estar a serviço do Estado. Não de governos. É em republiquetas que Forças Armadas e política se misturam, exatamente em países onde Exército, Força Aérea e Marinha escolheram eleger inimigos internos.