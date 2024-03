A aprovação da primeira resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas exigindo cessar-fogo duradouro na guerra do Oriente Médio expõe divergências entre Israel e os Estados Unidos. Essas rusgas já estavam presentes nos bastidores: a Casa Branca sob o governo Joe Biden vinha demonstrando desconforto com o grande número de mortes civis na Faixa de Gaza e tem se esforçado para evitar que as forças armadas israelenses ataquem Rafah, o último bastião relativamente seguro do território, onde estão milhares de refugiados.