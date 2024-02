A avaliação entre diplomatas brasileiros, da ativa e aposentados, é de que o pior da crise entre Israel e Brasil já passou. O mal-estar começou com a declaração do presidente Lula em Adis Abeba, na Etiópia, quando comparou os ataques israelenses à Faixa de Gaza ao Holocausto judeu. Ato contínuo, houve uma sequência de gestos (de Israel, mostrando indignação, e do Brasil devido ao tratamento dado pelo governo de Benjamin Netanyahu ao embaixador em Tel-Aviv, Frederico Meyer).