Não há dúvida de que a CEEE Equatorial deve respostas a boa parte da sociedade gaúcha, e o Poder Legislativo tem obrigação de fiscalizar o cumprimento do contrato de concessão do serviço. No entanto, é preciso cautela sobre a efetividade de ações simultâneas nos parlamentos, com riscos de eventuais excessos de voluntarismo resultarem em medidas pouco eficientes - e alguma perda de tempo.