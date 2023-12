Gaúcha de São Gabriel, a ministra Liliam Chagas de Moura conhece por dentro as negociações na conferência mundial do clima, a COP28, em Dubai. Como número 2 da delegação do Itamaraty, braço direito do embaixador André Corrêa do Lago, a diplomata passa a maior parte do tempo fechada em salas da ExpoCity conversando com representantes de outros países. Sabe, como poucos, o que ocorre nos bastidores: o que cada nação coloca na mesa, os interesses brasileiros e o que está em jogo.