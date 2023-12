Em busca de financiamento para projetos que ajudem a evitar tragédias como a que atingiu o Vale do Taquari, neste ano, a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Marjorie Kauffmann, manteve uma reunião de cerca de uma hora neste domingo (10) com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), durante a COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ouviu do chefe da Divisão de Mudanças Climáticas, Graham Watkins, que a instituição dispõe de linhas de crédito e assistência técnica para ações de prevenção.