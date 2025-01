Arezo e Monsalve deram show na vitória do Grêmio sobre o Monsoon

O time que jogou contra o Monsoon era completamente alternativo. Uma gurizada em campo, mas que deu muita expectativa ao torcedor que foi até o Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Monsalve talvez tenha feito a sua melhor partida com a camisa do Grêmio. Desfilou em campo. Jogou soltinho! Ele é completamente diferente. Não tenho dúvida que colocou pelo menos uma pulguinha atrás da orelha de Quinteros para estar entre os titulares.