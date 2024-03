Não teve um gremista com quem conversei neste sábado (2) na Arena que não estava com a expectativa lá em cima para a estreia de Diego Costa, e digo mais, era inevitável não lembrar do primeiro jogo de Suárez com a camisa do Grêmio. Infelizmente, a comparação vem. E esse era um grande medo que eu tinha para esse jogo contra o Guarany de Bagé.