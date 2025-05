A reversão de expectativa com o Grêmio

O Tricolor se repete e está deixando o torcedor de cabelo em pé. MARLON COSTA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Eu estava pronta pra escrever sobre a primeira vitória do Grêmio sob o comando de Mano Menezes mas, infelizmente e inacreditavelmente, o Tricolor conseguiu a façanha de tomar uma virada em menos de 10 minutos.

Começamos o jogo bem atrapalhados, com o CSA pressionando lá em cima motivados pela sua torcida que fez uma festa bacana no Rei Pelé. Tomamos um gol cedo e aí o torcedor já viu que seria um show de horror. Mas o Grêmio até que reagiu bem após o gol sofrido.

Conseguiu colocar a bola no chão e tentou organizar as investidas. Empatou ainda no primeiro tempo, com Braithwaite. Mano fez alterações que, aparentemente, tinham melhorado o time. Alysson, mais uma vez, entrou bem. Igor Serrote parecia proteger mais até falhar no gol de empate. Dodi fez um golaço de fora da área. Pronto, o Grêmio tinha virado o jogo e se encaminhava para a sua primeira vitória com Mano.

Mas, em uma falha absurda da defesa, aliás, mais uma, deixamos empatar e, em uma bola parada no ângulo de Volpi, o CSA virou. Mais uma vez deixamos uma vitória importantíssima escapar. Não há Cristo que salve um time que tome tantos gols. O Grêmio se repete e está deixando o torcedor de cabelo em pé.

Decepção com as Mosqueteiras

Confesso para vocês que estou um pouco decepcionada com a campanha das nossas gurias no Brasileirão Feminino. Começamos a temporada com a expectativa lá em cima, visando uma vaga inédita na Libertadores. Mas a verdade é que as Mosqueteiras estão derrapando absurdamente. Já se foram sete jogos e apenas uma vitória.

Decepcionamos no Gre-Nal, empatando com um rival que ainda sequer venceu na competição, e para piorar, nesta quinta-feira (1º) enfrentamos o Corinthians fora de casa. Jogo duríssimo. A campanha é péssima até o momento perigando, até mesmo, não classificar para a fase de mata-mata. Já passou da hora de acordar.