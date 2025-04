Felipão é "suco de Grêmio"

Felipão é uma entidade tricolor. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Estava no carro, a caminho da redação, enquanto ouvia a coletiva do retorno de Felipão ao clube, agora em uma nova função. Confesso para vocês que, por vezes, foi impossível não me emocionar.

E eu digo isso porque quem é gremista e dedica amor ao Grêmio entende o sentimento de um senhorzinho de idade que podia estar fazendo qualquer outra coisa na vida do que servir ao clube, mas por amor e por não desistir nunca de buscar novas conquistas, ali está.

Felipão fala do Grêmio com o mesmo amor e carinho que nós falamos e sentimos. Ele nos representa. Agora, na função de coordenador técnico, foi humilde ao dizer que ainda está aprendendo sobre as tarefas que terá de fazer e que não “vai se meter onde não for chamado”.

Acho que o maior medo da direção em fazer um convite a uma entidade como ele é que se tornasse uma sombra para o treinador, coisa que Felipão fez questão de esclarecer muito bem os limites que terá entre vestiário e o campo.

Aliás, derreteu elogios ao técnico Mano Menezes na coletiva. Disse que foi consultado sobre o nome e achou excelente.

— Mano tem o Grêmio nas mãos — disse ele.

É uma dobradinha que tem a cara do Grêmio e pode dar muito certo. Meu único receio é que são duas personalidades muito fortes que em algum momento podem se bater, mas vou torcer muito para que esse trabalho se fortaleça e que juntos, eles possam fazer uma baita temporada no clube. Vamos, Grêmio!