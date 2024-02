A torcida do Grêmio é um espetáculo. Seja na Capital, no Interior ou em qualquer lugar que seja, ela é maravilhosa. Em Ijuí, cerca de 200 gremistas foram recepcionar a delegação tricolor em frente ao hotel. Foi uma festa linda, com tudo o que se tem direito: foguetes, sinalizadores, banda, cantoria, tudo.