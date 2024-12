As despedidas que o torcedor do Grêmio vai enfrentar no domingo

Ao menos publicamente, não há definição sobre a permanência de Renato Portaluppi no Grêmio.

O Grêmio se despede da sua torcida neste domingo (8) jogando contra o Corinthians . Mas tem mais. Pedro Geromel , o grande zagueiro destes últimos tempos do Tricolor, encerra a carreira. E Renato Portaluppi ? Ainda não se sabe se determinará sua despedida ou se renovará contrato e vai dirigir o Grêmio por mais um ano. De um jeito ou de outro, será um domingo de grandes emoções .

Apesar das dificuldades que 2024 apresentou aos gremistas e do trabalho ter sido insuficiente, o título possível chegou: o Grêmio não foi rebaixado. E poderá, até, jogar a Copa Sul-Americana. Claro que não cabe nenhuma vibração com esta "conquista".

Pela grandeza, pelo investimento, o Grêmio deveria estar muito melhor. A frase de Renato de que "comigo, o Grêmio não cai" é muito pequena para os objetivos históricos do clube.

