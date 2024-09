Foi só ler minha coluna de quarta-feira (4), e o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, fez a gentileza de me ligar. Eu pedia explicação sobre o dinheiro que foi pago pela Liga Forte Futebol. Ele lembrou as contratações e o fato de que, no ano passado, não foi atingida a meta de venda de jogadores. Faltaram R$ 50 milhões.