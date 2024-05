A famosa enchente de 1941 sempre nos pareceu tão distante, tão impossível de se repetir. É como se aquele episódio — coisa de livro velho e empoeirado — tivesse ficado para trás com uma Porto Alegre menos desenvolvida, menos preparada para as agruras do mundo contemporâneo. Pois a Natureza, em 2024, nos dá um sopapo na cara e decide mostrar o nosso real tamanho. Veja, acima, o meu comentário na Rádio Gaúcha sobre o assunto.