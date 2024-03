Vamos ser francos: adolescente quer falar de sexo, sim. Quer ler palavrão. Quer ver sua linguagem e seus interesses manifestados no conteúdo que consome. Senão, a leitura pode se tornar maçante, tediosa, uma obrigação distante do prazer. Lembro que precisei ler, no colégio, obras como A Moreninha, Senhora e Lucíola, clássicos do século 19 com importância literária inquestionável, mas que eu mesmo só pude reconhecê-la depois de mais velho.