Com gente há quase uma semana sem luz, o que torna tudo mais dramático – e acaba implodindo qualquer expectativa positiva da população – é a ineficiência cada vez mais evidente dos órgãos que deveriam fiscalizar, punir as concessionárias e representar o consumidor. Falei sobre isso nesta segunda-feira (22), no Timeline. Assista ao vídeo acima.