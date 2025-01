À espera de um lar no ano novo

Se a chegada de um ano novo é sinônimo de renovação, mudanças e realizações, a expectativa de dias melhores é ainda maior para as cerca de 1,2 mil pessoas que perderam suas casas na enchente de maio e permanecem em alojamentos públicos no Estado. São sete meses de aflição, no aguardo do cumprimento das promessas do poder público de um lar definitivo, onde poderão recuperar a dignidade e recomeçar as suas vidas. Espera-se que, ainda nos primeiros meses de 2025, tanto os que estão nos centros humanitários de acolhimento (CHAs) como em outros abrigos espalhados pelo Rio Grande do Sul ou em residências de familiares possam celebrar essa conquista.

O programa de maior vulto, o de compra assistida, do governo federal, tinha a estimativa de atender até 20 mil pessoas no Estado. Até a sexta-feira, dia 20 deste mês, porém, a Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul contabilizava apenas 3,9 mil famílias atingidas habilitadas para receber um imóvel. Dessas, são aproximadamente 2 mil em Porto Alegre. Em vez de construir moradias, um processo demorado, a iniciativa permite aquisição de imóveis de até R$ 200 mil para famílias enquadradas nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. É, de fato, uma saída em tese mais ágil, mas que também pela complexidade do processo ainda não tem a velocidade de entrega de casas adequada. As queixas de possíveis beneficiários têm sido recorrentes. Na Capital, prefeitura e Caixa farão, no próximo mês, mutirões nos bairros Sarandi e Humaitá, dois dos mais afetados pela cheia de maio, para agilizar os cadastros. Espera-se que produzam resultados. Afinal, o número de chaves entregues permanece no patamar de poucas dezenas, resultado tímido para um drama comum a milhares de pessoas.