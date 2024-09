O céu cinzento e o ar irrespirável dos últimos dias lembram aquela longa noite dos dinossauros

Historinha para não dormir. O asteroide tinha 10 quilômetros de diâmetro e atingiu com toda a força uma região do planeta onde hoje se situa o México. A trombada planetária, 60 e tantos milhões de anos atrás, provocou o desaparecimento de 75% dos seres vivos da Terra, incluídos aí os gigantes dinossauros. Não que eles estivessem sem cinto de segurança nesta viagem que todos continuamos fazendo na nave terrestre (talvez com exceção daquele casal de astronautas ilhado lá em cima e dos turistas bilionários que agora deram para se exibir na estratosfera).