Embora uma das atribuições dos vereadores que serão eleitos no próximo dia 6 de outubro seja a de dar nomes a logradouros públicos, nenhum dos candidatos que vemos diariamente na propaganda eleitoral está prometendo se qualificar para esta função. É pena. Por conta desse desinteresse, as ruas e praças de Porto Alegre, em sua maioria, levam denominações pouco inspiradas, resultantes muito mais de simpatias políticas e de bajulações a poderosos do que da criatividade e do gosto popular.