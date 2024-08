De volta ao Beira-Rio, Roger Machado pretende mostrar que valeu a pena a semana de descanso e de trabalho. Do outro lado, o Athletico-PR talvez use time misto ou reserva em Porto Alegre. Afinal, a equipe foi adiante na Copa do Brasil e tem a Sul-Americana pela frente, além de viver uma cena confortável no Brasileirão — no sentido de não se preocupar com Z-4.