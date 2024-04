Se valesse a amostragem só de terça e quarta-feira passadas, Grêmio e Inter estariam aterrorizando suas torcidas com desempenhos e resultados pífios. O campeão gaúcho perdeu merecido do Huachipato, o outro gigante que sequer foi à final do Gauchão empatou com um time que nunca tinha atravessado a fronteira boliviana para jogar futebol.